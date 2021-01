Virgo - Viernes 8 de enero del 2021: es momento de dejar de culpar a otros por lo que te corresponde

Pronóstico del día : los efectos de tus pasos simplemente serían impresionantes, es posible que todos aquellos que no confiaran en que serías la persona correcta para tener éxito, ahora mejor que nunca, verías las cosas desde otro enfoque. Escorpión sería ideal para que pudieras sentir que todo se pone de tu lado.

AMOR Es momento de que el amor regrese a ti, habrías utilizado algunas estrategias que no tendrían porque bloquearte hacia donde vas.



SALUD

Es un momento determinante, sobre todo, porque hace no mucho tuviste que hacer algunas actividades que no son completamente de tu agrado pero que no obstante en ello, te llevarían a salir de una racha de poca salud.