Virgo - Viernes 11 de diciembre del 2020: : te llenarías de motivaciones, a partir de un logro inesperado

Has hecho una cantidad de actividades, que estarían relacionadas a sentir que logras cada día cada uno de tus objetivos. A pesar de que algunos no son tan obvios, estarían relacionados a la buena energía. No necesitas presumir lo que has logrado, pero debes prometerte a ti mismo, que seguirías adelante sin necesidad de ser reconocido. Para ello el sextil entre Júpiter y Venus, te mantendría ecuánime sobre tu andar.