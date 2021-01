Virgo - Sábado 23 de enero del 2021: contemplarías la posibilidad de ser más estricto para lograr una meta

Las circunstancias en las que te encuentras últimamente, podrían hacer que cualquiera se sintiera abrumado. Pero no por ello te sentirías alejado de la energía y con el trígono entre Saturno y la Luna, verías mejores posibilidades de avance a pesar de lo sucedido a tu alrededor.

La responsabilidad es ahora tu aliada, tendrías mucha razón en insistir en abrir tu mundo para no paralizarte ante nada. Has vivido encerrado de pronto en tus pensamientos, pero ahora habrías construido un nuevo pensamiento para vivir más pleno que antes. Por ello es que la Luna creciente entendería tu postura para que puedas avanzar y no lo contrario.