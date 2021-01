Virgo - Jueves 21 de enero del 2021: apasionado es como comienza este día lleno de sorpresas

Por ello es que no tendrías de que preocuparte, es un día donde finalmente la justicia te hace ruido y en ello te verías cada día más comprometido por ti y por lo que deseas. Es Tauro en regencia el que te orilla dicha instancia.

No ignores las señales de crecimiento, con altas probabilidades de que tengas una mejor energía en lo que resta del día. La Luna creciente es suficiente para que tengas que hacer lo correspondiente a responsabilizarte de lo que dejaste en pausa.

Pronóstico del día: no te ofendas si de pronto no recibes un mensaje o llamada de esa persona que te importa. Primero y antes de suponer, piensa que hay una razón de ser que si ejerce una conducta que antes no tenía, es mejor preguntar antes de juzgar.