Virgo - Sábado 28 de noviembre del 2020: estarías cada día más cerca de cumplir un deseo de antaño

Es curioso que tengas que hace caso omiso a algunas actitudes de la gente, que no son precisamente prósperas. Si has percibido que todo se encuentra de cabeza, hoy quitarías esa energía. Deja que las cosas se mantengan más calmadas para ti de lo que antes podrías pensar. Sobre todo, cuando la Luna se encuentre de tu lado.

No te sientas mal por lo que no hayas podido lograr en el paso, es un buen día donde el presente es lo único que importa. Tauro se encuentra en la mejor de las vibraciones para que consigas tus objetivos.

Pronóstico del día : cuando comiences una labor, la que sea, podrías pensar más allá de lo que originalmente tenías en mente. Quiere decir que no te detengas en pensar que todo surgiría en bienestar, si pones en tu mente en blanco y logras que todo fluya como es debido.

La Luna en oposición con Venus, es la que de pronto te haría sentir que no puedes. Pero todo se encontraría bajo tu libre albedrío.

No solo por la crisis evidente, sino porque tienes que ser más comprensivo, respecto a lo que puedes y no hacer por el momento.

SALUD Sé compasivo contigo mismo, eso significa que, si ya has sentido que todo se pone de pronto en malestar para ti, no siguas haciendo cosas que te pongan el cuerpo en baja salud.



DINERO Y FORTUNA

Has aprendido que despilfarrar el dinero, no es la mejor manera de sentirte pleno. Sea poco o sea mucho, el no administrarte, sería una mala manera de que tu economía se esconda. Ahora que tienes el número siete en regencia, te darías cuenta de que tienes a disposición el restaurarte de nuevo.