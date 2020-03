Tauro – Sábado 7 de marzo de 2020: te sentirás emocionado con un gesto que no esperabas

No te sentirás estancado ni en segundo plano porque este es tu tiempo, la etapa de la alegría interior, del amor sin cortapisas ni inhibiciones.

Amor No es correcto herir a quien bien te ama. Después lamentarías tu imprudencia y falta de sensibilidad y tú no tienes ese tipo de naturaleza, sino más bien eres compasivo y amoroso.

Recuerda que lo que digas será impactante pues las palabras, una vez pronunciadas, ya no se pueden retirar. Habla de amor, no de otras cosas y disfruta al máximo este ciclo que empieza hoy.



Dinero y fortuna

Si un dinero que esperas recibir desde hace días no te llega a tiempo no te inquietes, hay algunas demoras, pero la buena noticia es que no serán largas, al contrario, posiblemente se deban a la acción retrógrada de Mercurio que terminará en tres días.