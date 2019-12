Tauro – Sábado 7 de diciembre de 2019: terminas tu fin de semana en un tono muy divertido

Es lindo si lo cultivas en tu relación amorosa y haces algo diferente y divertido, pero peligroso si no pones los pies sobre la tierra a la hora de tomar decisiones y te dejas arrastrar por lucubraciones pensando que el dinero va a caer del cielo, cuando no es así.

Salud

Utiliza tu sentido común a la hora de tomar tus vitaminas y productos nutritivos y no te cargues con los que no necesitas. Lee bien las etiquetas antes de consumir ningún suplemento y evitarás excesos peligrosos. No compres impulsivamente.