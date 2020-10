Tauro - Sábado 24 de octubre del 2020: podrías cumplir con pagos atrasados y sentirte libre

Gracias a la regencia de la Luna creciente, que con cada paso es más evidente su luminosidad, estarás sintiendo que todo se pone a favor pues de pronto surge una manera en la que cubras algunas deudas o situaciones apegadas a acreedores. Si bien es una posibilidad, no te desanimes pues también podría pasar que encuentres calma financiera.

Mercurio continúa retrógrado y se une a la energía de la oposición entre el Sol y Plutón que hoy mejor que nunca harán que saques lo mejor de ti para que ninguna mala energía te invada, sobre todo si es inesperada y que potencialmente te haga sentir que no encontrarás buenas rachas.

Pronóstico del día : deja que la energía de Acuario con su regencia esté cada día más presente para que disipes dudas sobre las decisiones que tomarías a partir de este momento, es probable que en este momento sientas que no tienes tanta seguridad como antes, pero para ser más certero, confía en tu instinto.

AMOR

Hoy la oposición como aspecto del Sol y Plutón, haría que te sientas en una energía extraña hacia otros. Pareciera muy generalizado el punto, pero en realidad hay altas probabilidades de que no te sientas en compatibilidad con nada ni con nadie, no te sientas mal por ello, no todo es tan negativo como parece. Ahora mejor que nunca debes estar contigo y lo agradecerías mañana.