Tauro – Sábado 23 de marzo de 2019: los tránsitos de Venus y la Luna acentúan tu sexualidad

Amor

Quien menos piensas se pondrá en contacto contigo y te hará objeto de sus halagos, alegrías y sueños. No importa que estés soltero o soltera, que tengas o no una pareja, lo cierto es que algo bello está a punto de suceder en tu vida amorosa y si no dejas pasar esta oportunidad podrás vivir un romance fascinante.