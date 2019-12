Tauro – Sábado 21 de diciembre de 2019 : un fin de semana de encuentros singulares

Durante estos días en que tu regente, Venus, transita por el elemento aire, estás envolviéndote con un aura positiva que te ayudará a encontrar respuestas a los diferentes retos que surjan, y a las interrogantes que te has planteado a ti mismo.

No olvides que de eso se trata la vida, de hallar soluciones y no de lamentarnos por lo que nos sucede. Una vez que lo miras todo con una óptica realista empiezas a ver claro el camino a seguir y eso es precisamente lo que vas a estar haciendo durante estos próximos días de diciembre y los primeros de enero que estarán llegando con gratas sorpresas para ti.

Amor Durante estos días en que Venus, tu regente, se desplaza por el signo acuariano, es vital que no te dejes guiar por apariencias, taurano. Todo este paisaje cósmico – cuadraturas de tu regente con la Luna y con Urano- te pone en guardia: no saltes enseguida a una conclusión.



Si crees que te están engañando o son infieles contigo concede el beneficio de la duda, otras veces lo has hecho y has comprobado era lo mejor. No permitas que un chisme o rumor empañe tu alegría en este ciclo final del año.