Tauro – Sábado 20 de abril de 2019: inicias tu ciclo de cumpleaños con una buena noticia

Estás iniciando una nueva etapa en tu vida tanto con el inicio de tu ciclo de cumpleaños como con el tránsito de tu regente, Venus, al elemento fuego, todo en este día posterior al plenilunio. En todo momento debes estar en control de la situación pues con Júpiter, retrógrado tiendes a estar muy vulnerable. Hay cuestiones que no pueden esperar, pero otras, que es mejor posponerlas para no cometer errores de apreciación ni apresurarte a emitir juicios que luego te causarían problemas en el futuro cercano. Hoy es un gran día para ti, no permitas que nada ni nadie lo estropee.