Tauro – Sábado 16 de febrero de 2019: un fin de semana de muchas alegrías

Ve preparando desde ahora tus asuntos de viaje si debes salir en varias semanas porque en estos momentos estás bien auspiciado y el tiempo te rendirá más. Pon en regla tus papeles para que no te agarre la noche. Este ciclo que se abre desde este sábado promete muchas cosas buenas para ti dentro de tu mundo sentimental, Tauro.

Salud Mantén un ritmo de vida normal y no tendrás nada que temer. Sin embargo, debido al tránsito de tu regente Venus en este fin de semana existe una tendencia a comer más de la cuenta y esto podría complicar tu salud.



Dinero y fortuna

Aplica tu sentido del ahorro y verás como aparece el dinero necesario en tiempo record. No confíes en el azar para resolver tus problemas porque en ellos no está la solución, sino en tu actividad cotidiana, no lo olvides.