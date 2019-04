Tauro – Sábado 13 de abril de 2019: un fin de semana excitante y divertido

Debido a tu naturaleza sensible y tranquila querrás arreglarle el problema a los demás, sin embargo, esto podría ser contraproducente. No intervengas en discusiones o conflictos ajenos, pues si te inmiscuye en pleitos de parejas y te envuelves en sus problemas la única persona perjudicada serías tú.

Si te piden un consejo ayuda, por supuesto, pero trata de mantenerte de una forma neutral y hacerlo con mucho tacto y diplomacia porque luego ellos se arreglan y tú quedas mal si te inclinaste por uno u otro. La idea es ayudar, no causar desatinos, pero hasta un límite, no propasarte puesto que entonces serías tú la próxima persona objeto del malestar, ocúpate de tus asuntos y te irá mejor en todo.



Amor

Si te sientes atraído hacia una persona que te proporciona una estabilidad económica no te sientas mal ni confundas tus sentimientos. No hay nada malo en tal relación. El amor y la seguridad material no tienen por qué entrar en conflicto y el famoso “qué dirán” no debe importarte. Eres tú y más nadie quien debe decidir tu destino.