Tauro – Sábado 1 de agosto de 2020: se acentúa tu sensualidad y atractivos personales

No te adelantes a los acontecimientos y evita los comentarios con compañeros o vecinos chismosos que podrían enredarte en alguna murmuración poco conveniente.

Las primeras impresiones que recibes de otras personas relacionadas con un negocio podrían carecer claridad y causarte inquietud. No te guíes por apariencias y profundiza en sus credenciales antes de firmar algo con ellos, pon a funcionar cabeza, e intuición, pero sobre todo tu experiencia taurana.

Amor Existe la posibilidad de tener sueños recurrentes con quien no está a tu lado, o recuerdos que te inspiran a tratar de contactarla. Guíate por ellos. Posiblemente tu intuición no te fallará y te estará indicando algo que podría cambiar tu realidad sentimental.

Salud

Si no pudiste alcanzar tus aspiraciones es probable que te hayas impuesto metas que no estaban a tu alcance. Trázate planes realistas, no te dejes infatuar por nada fantasioso o comercial. ¡Aún estás a tiempo de echar adelante tus proyectos de cuando comenzó este año!