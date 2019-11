Tauro – Miércoles 6 de noviembre de 2019: un despertar de tu sensibilidad

Tus responsabilidades te están limitando mucho y este alejamiento involuntario puede arruinar tu relación amorosa. Por mucho trabajo que tengas no descuides esa parte tan importante de tu vida.

Es menester que no salgas desabrigado a la calle, cúbrete la cabeza y protégete sobre todo el cuello que como sabes es la parte del cuerpo más vulnerable de tu signo Tauro.

Trabajo ¡Atención! Para poner a funcionar un plan de trabajo novedoso requieres la colaboración de los demás. No trates de imponer tus ideas, sino de convencerlos con argumentos y ahora, felizmente, cuentas con tus facultades persuasivas en alza, lo cual será todo lo que necesitas para alcanzar el éxito en tus gestiones.

Dinero y fortuna El dinero y la fortuna no llegan de manera fácil y los contratiempos que enfrentas son parte de esta fase de tu desarrollo económico taurano, y una forma de ayudarte a aprender en el proceso.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la calidez humana de tu signo taurano que acerca al ti el amor.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Tauro: no imponerte límites apropiados yéndote a los extremos.

¿Qué debo evitar?: la testarudez insistir en lo que no vale la pena.

Frase del día: las personas sanas y felices son quienes no albergan recelos ni remordimientos y saben perdonar, y olvidar.