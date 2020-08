Tauro - Miércoles 5 de agosto: tendrás una sensación de satisfacción sin importar lo que haya ocurrido recién

La carta regente indica que no hay nada personal, cambiarás tu perspectiva y respirarás profundamente para recibir el aprendizaje del día.

Si bien has tenido una experiencia de incomprensión, este día anuncia que encontrarás la energía para reconocer que puedes hacer nuevos planes, hacer las cosas diferentes, sentir tu fuerza vital para reconstruirte.

SALUD Evita en la medida de lo posible ingerir alimentos congelados, preparados, de empaque o que no estén frescos.

DINERO Ahora que la energía lunar y planetaria se encuentran en movimiento permanente dejando entrar la prosperidad para ti, cuando te preguntes constantemente si consideras que no has logrado tus objetivos, el día te ayudará en hacerte uno con tus pensamientos y desaparecer las telarañas de tus pensamientos para conectarte con tus ideas.

No sientas inconformidad incluso si has tenido pérdidas económicas, debes saber que el sufrimiento o las pérdidas, son lecciones que no se exponen sin razón.