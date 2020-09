Tauro - Miércoles 30 de septiembre del 2020: comienza a deshacerte de los malos pensamientos

Cuando se trata de pensar mal, eres el primero en levantar la mano, curiosamente has estado rodeado de personas que siempre tratan de amedrentarte.

Por ello, aunque no parezca, has hecho lo suficiente por alejarte de las habladurías, pero de pronto los malos pensamientos surgen, pues piensas que el mundo está en contra tuya.

Pronóstico del día : el Emperador como carta regente, es quien te favorece y hace que surja lo mejor de ti. Te sentirás empoderado, pues desde hace tiempo te has sentido enojado y no logras ubicar tus emociones.

Contempla ser más ligero contigo mismo, se refiere a que no seas tan duro al momento de pensar que no puedes salir adelante. La carta indica que podrás y con mucho éxito.

AMOR Es un día donde a pesar de todo, encuentras en una persona, llámese pareja, amigo o familiar, un resguardo para no sentirte en depresión.

Últimamente te encuentras muy sensible, has pensado en algunas ocasiones que algo está pasando a tu alrededor, que no te hace sentir compatible con nada.