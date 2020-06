Tauro – Miércoles 3 de junio de 2020: la vida te muestra un lado sugestivo

Amor Es muy posible que como resultado de Saturno y Venus retrógrados se te acercan algunas personas que no son del todo sinceras y querrán aprovecharse de tu confianza y buen corazón para dejar caer sus energías negativas, las cuales podrás superar con tu manera directa y franca de ver la vida y sin dejarte manipular por ellas.



Dinero y fortuna

Haz algo que no tenías programado por no tener los recursos así que no te demores, bríndate a ti mismo esa recompensa que te mereces. El tránsito de tu regente, Venus, por el signo geminiano activa tu intelecto. Estás inspirado y tienes muy buenas ideas que debes ponerlas a funcionar cuanto antes para que den resultado.