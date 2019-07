Tauro – Miércoles 3 de julio de 2019: Venus en Cáncer, tiempo de amor hogareño, empatía

Este miércoles se combina la experiencia práctica con la intuición, y el resultado es una nueva sensación interior no experimentada desde hace mucho tiempo. La prudencia se impone, taurano. Mantén tu orgullo natural, pero no exageres la nota ni tampoco permitas que los demás abusen de tu buen corazón demandando atención, tiempo y recursos que malgastan y derrochan. Las personas consideradas no consumen el tiempo ajeno, porque el tiempo es la vida.