Tauro – Miércoles 29 de mayo de 2019: te estás abriendo a nuevos horizontes

El impacto de la Luna en el elemento fuego indica acciones imprevistas y confusas. Una proposición te desconcertará inicialmente, puede ser amorosa, o laboral, pero si no te atolondras y analizas bien todas las ventajas y desventajas que pueden surgir de la misma verás cómo logras tomar una decisión sabia y prudente.

Debido al efluvio de la Luna combinada con el tránsito de Venus este miércoles tiendes a estar en un tono algo inquieto pensando que esa persona que amas te está engañando o que no es lo suficientemente clara contigo. Tranquilo. Si dejas que las sospechas y los prejuicios te envuelvan no podrías disfrutar la vida. No te dejes llevar por las emociones negativas pues éstas solamente te causarían malestares.