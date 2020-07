Tauro – Miércoles 29 de julio de 2020: algo no sale como deseas, no te impacientes

Hay cierto tono de precipitación pues con tu regente, Venus, te sientes algo ansioso o inquieto. Hazlo todo a su debido tiempo, pero no te desesperes tratando de hacer en un día lo que requiere un mes.

Salud Con constancia y dedicación lograrás superar esos malos hábitos de salud que te envuelven y si te empeñas recuperarás tu peso ideal y nuevamente estarás en las mejores condiciones físicas para enfrentar cualquier reto en tu vida cotidiana. Trabajo No te dejes llevar por las corrientes negativas de quienes están siempre creando conflictos en el trabajo porque podrías ser objeto de manipulación por parte de ellos y ser utilizado por gentes indolentes y perezosas.

Si mantienes tu boca cerrada, no habrá problemas, pues la inteligencia de una persona se demuestra cuando sabe el momento que debe callar, y el que debe hablar.



Dinero y fortuna

No te atolondres porque podrías colocar tu dinero y ahorros en un negocio poco serio. No te cierres las puertas, pero antes de firmar algo consulta con abogados y notarios si es necesario, protégete para no tener problemas legales posteriormente.