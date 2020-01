Tauro – Miércoles 29 de enero de 2020: terminará cierta situación controvertida

No te inquietes por nada que surja fuera de lo establecido puesto que al enfrentarlo de una forma dinámica y positiva conseguirás resultados que eran solamente una quimera para ti, pero que ahora son realidades.

Amor

El ciclo amoroso que te envuelve se extiende no solamente a tu pareja o intimidad sino a todos en tu entorno así que no des cabida a nada triste, aleja las ideas pesimistas y verás como la felicidad es lo que impera en tu vida. Cuando el corazón se llena de amor no hay nada que pueda impedir la felicidad.