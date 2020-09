Tauro - Miércoles 23 de septiembre del 2020: entenderás que quieres permanecer en soledad por un tiempo

Has recibido la energía cósmica, como un rayo de luz que se integra a tu personalidad, para mantenerte aislado o alejado de todo lo que consideres una distracción. No será fácil que las personas sepan que estás haciendo lo anterior por bienestar. A algunos podrás explicarles lo que te sucede, a otros no, pero quien deba permanecer en tu vida, será para siempre.