Tauro – Miércoles 22 de julio 2020: inicias un ciclo de amores afirmativos

Este miércoles reviste para ti una singular relevancia, Tauro. Con la influencia de la Luna que está en un signo del elemento tierra se inicia un ciclo de revitalización amorosa. ¡No cometas los mismos errores que una vez te causaron problemas en tu vida sentimental! Ocurre un cambio en tu trabajo y es hora de estudiar bien todo lo que llegue a tus manos. Cuidado con las personas que llegan a tu vida tratando de manipular tus sentimientos, podrías complicarte pues tal vez le adjudicas condiciones y cualidades que no tienen y te dejas envolver por falsas promesas y palabras huecas. Las buenas personas no necesitan premios ni castigos para ser buenas, lo son, y punto.



Amor

La Luna está transitando por el signo de Géminis y los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados aún, los demás planetas están directos. Hay una posición astrológica singular en tu horóscopo que requiere tu atención, Tauro. No te lances a nada nuevo, no te dejes engañar por falsas promesas ni caigas en la trampa de la infidelidad aunque esa no sea tu intención pues un gesto o palabra mal entendida de tu parte podría complicar tu vida afectiva. Lo que hoy te digan puede ser incierto o engañoso.