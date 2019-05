Tauro – Miércoles 15 de mayo de 2019: disfrutas de mucha claridad mental

¿Sueñas constantemente con un número o una persona? Sigue tus corazonadas. Esos mensajes que recibes te colocarán en el camino del dinero y el amor. Aprovecha la energía latente que te rodea este miércoles para declarar tu amor a quien parecía muy difícil de conquistar. No hay límites a tu fuerza de voluntad.

Trabajo

Puedes sentirte tentado a envolverte en negocios que no están muy claros. No accedas a solicitudes de empleos sin base sólida económica o legal. No es momento de experimentar con lo desconocido sino solidificar el presente.