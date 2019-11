Tauro – Miércoles 13 de noviembre de 2019: un toque de inspiración en el amor

Con la influencia de la Luna en el elemento aire este día final del ciclo de los nueve días te sientes inspirado a la hora del amor porque con el efluvio cósmico del plenilunio acabado de ocurrir en tu signo taurano tu personalidad se envuelve con un tono muy romántico y sensible, se combina la energía de Venus, directo en el elemento fuego y el resultado es un nuevo escenario romántico.

Ve preparando las condiciones para una mudada, viaje o invitación que surgirá repentinamente y traerá a tu vida esa alegría que durante tanto tiempo has estado sembrando dentro de tu corazón.

Amor Bajo la égida de tu regente Venus en el elemento fuego te encuentras en el tiempo del amor, del romance. Circula, ponte en movimiento, busca compañía si estás solo. Sentado en casa no vas a lograr nada.

La vida tiene deparada la felicidad en tu camino, pero si no pones de tu parte para agarrarla pasará por tu lado y se te escapará como ese tren que llega a la estación y se marcha porque los pasajeros no están listos, y el tren no puede esperar.