Tauro – Miércoles 12 de febrero de 2020: se acentúa tu magnetismo para atraer el amor

Venus, tu regente, en el elemento fuego tiende a volverte belicoso. No permitas que una adulación o palabra hipócrita te haga caer nuevamente en algo que no te conviene para nada en tu vida amorosa.

Actúa con firmeza este día pues estás en un tono permisivo que te impulsa a creer todo lo que te digan o prometan aunque en el fondo de tu corazón dudes o sepas que no es así.

Amor Cuidado con las decisiones de corte emocional, taurano. No actúes solamente por impulsos sino de manera lógica, sensiblemente madura.

No termines una relación de forma repentina mucho menos por haberte guiado o dejado influir por chismes o murmuraciones.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la experiencia que has adquirido en el pasado cuando te has enfrentado a situaciones similares y las has logrado resolver satisfactoriamente.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Tauro: ignorar las señales subliminales que estás recibiendo.

¿Qué debo evitar?: la indiferencia, la apatía.