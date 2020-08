Tauro - Miércoles 12 de agosto: sanación y paciencia, combinación perfecta para descubrir tu naturaleza

Las personas que no tienen pareja en el presente momento se conectan con una serie de energías del pasado para pedir que venga una buena pareja que te complemente, es decir, que si alguna persona importante, trascendió. Es un día propicio para que pidas de manera elevada con decretos u oraciones par que te oriente a esa persona que comparta la vida contigo.

SALUD Encontrarás alivio esta noche pues probablemente has estado sufriendo dolores en las piernas durante algunos días, la lluvia de las perseidas se lleva los malestares, por lo que la recomendación es que puedas poner tus piernas elevadas en una pared y la circulación en tus piernas comience a mejorar esas dolencias.

DINERO

Probarás hoy más que nunca que has tomado las decisiones correctas, pues tendrás resultados prontos después de hacerte caso, todo lo que has aprendido, te ofrece la sabiduría para ejercer tus conocimientos más profundos sobre tu experiencia y llevar tu dinero al éxito creciente, has tenido la crítica de todos y la aprobación de pocos, pero hoy es un día que sin importar ello, la fortuna te favorece.