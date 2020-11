Tauro - Miércoles 11 de noviembre del 2020: posiblemente recurras al consejo de un viejo amigo

Por ello estarías completamente preparado, no dudes de la fortaleza con la que contarías para enfrentar prácticamente cualquier adversidad.

Es posible que, a pesar, de que el trígono entre la Luna y Plutón, se hiciera presente, no sería suficiente para que te sintieras cómodo con lo aspectos un tanto cursis.

Si bien es posible que el amor se encuentre en una de las mejores vibraciones, no por ello deberías sentirte obligado a responder a quien no te es compatible.

SALUD Contempla la posibilidad de comenzar una rutina de ejercicio, de pronto has sentido que sería una buena opción, tras meses de confinamiento y sin poder hacer más que algunos ejercicios limitados.

DINERO Y FORTUNA Podría suceder que te encontrases ante un cúmulo de responsabilidades que hubieran estado antes en plazo, pero no siempre pueden detenerse y el dinero va y viene a pesar de la crisis.

TRABAJO Es posible que existieran algunas cosas con las que no estarías completamente de acuerdo hoy. Deberías mantenerte atento, pues posiblemente los cambios externos estarían generando hostilidad de pronto en un día lleno de armonía.