Tauro – Miércoles 11 de diciembre de 2019: te sientes alegre sin poder explicar el porqué

Salud Si tienes algunos síntomas preocupantes, tú, o un miembro de tu familia y te has sentido inquieto o inquieta suponiendo algo malo, antes de estar lucubrando y escuchando voces alarmistas ve directamente a tu médico, recuerda que hoy con la Luna en el umbral del plenilunio estás muy sensible.

Trabajo Tus actividades laborales están fluyendo de manera positiva y marchan sobre ruedas. No obstante, no descuides tu apariencia ni tu imagen pública porque tienes muchos ojos encima de ti en tu trabajo y debes siempre estar impecable para causar una buena impresión en una entrevista próxima a realizarse.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: alto, intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el impulso creativo que te envuelve a medida que se acerque el plenilunio final del año

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Tauro: las posposiciones o dilaciones, dejar todo para después, no actuar en el momento que debes hacerlo.

¿Qué debo evitar?: seguir posponiendo situaciones que no te gusta enfrentar.



Frase del día: cuando alguien te dice que no tiene tiempo para ti generalmente significa que no figuras entre sus prioridades.



Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: un buen día para ti con los signos de agua, Cáncer y tu opuesto Escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento.

La relación más tensa: podría ocurrir con alguien de Aries o Acuario.

Tu compatibilidad actual: muy buena en el caso de los signos telúricos –o sea, de tierra- como Virgo, Capricornio y Tauro.

Si estás soltero o soltera: notarás un cambio significativo en tus relaciones personales, se abren hermosas vías sentimentales en las que vas a transitar y descubrir nuevos intereses.