Tauro – Martes 9 de junio de 2020: entenderás muchas cosas que ignorabas hasta hoy

Ahora es posible que haya una persona interesada en ti, dándote vueltas, pero aún no te decidas pues debes explorar bien su manera de ser no vaya a ser que te enredes en una relación posesiva que no te deje respirar, pues no hay nada que mate más el amor que una relación tóxica, asfixiante. Este es el martes del ciclo uno, ideal para comenzar algo nuevo en tu vida, taurano. El modo que te envuelve este martes es armonioso y estarás considerando seriamente la posibilidad de fortalecer lo que iniciaste hace poco.