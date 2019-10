Tauro – Martes 8 de octubre de 2019: lo que parecía difícil se empieza a resolver

Noticiero astrológico: la Luna está en Acuario en la vibración del tres, la del esparcimiento y diversión. Todos los planetas están directos excepto Urano y Neptuno. Hoy es el día más intenso de la lluvia de estrellas de las Dracónidas. Tu regente, Venus, está en Libra. Urano está retrógrado en tu signo Tauro.

El tránsito planetario actual de tu regente, Venus, directo, en conjunción con Mercurio este martes, puede traer consigo un trabajo, carrera o profesión nueva lo cual será muy provechoso para ti, taurano. El plano sentimental está en un tono muy intenso como si te estuvieras preparando para algo muy bueno en tu vida amorosa a medida que se va desarrollando este último trimestre del año.

Es tiempo de presionar para obtener mejores condiciones laborales y salir de una parálisis en tus gestiones burocráticas, prestaciones de servicio y sueldos.

Este es un día para analizarlo adecuadamente porque se abren ante ti caminos de desarrollo económico, pero por los cuales debes transitar de una manera cautelosa debido a la influencia retrógrada de Urano en tu signo.





Amor

En cuestiones del amor no seas tan impaciente, Tauro, además esa cualidad no va con la naturaleza de tu signo telúrico. No todo lo que te sucede se supone deba ocurrir a la velocidad del relámpago y si una relación no cristaliza cuando deseas esto no quiere decir nada negativo ni tampoco habrás de perder esperanzas por ello.

Salud

Con un poco de fuerza de voluntad de tu parte lograrás ponerle punto final a ese hábito negativo de salud que tantos problemas te está causando en tu vida. Si ya sabes cómo te perjudica debes proponerte seriamente terminar el asunto.

Trabajo

Oposición de tu regente, Venus, con Urano retrógrado este martes. Descansa este día y no te impacientes por lo que has dejado atrás en tu trabajo.Cada cosa requiere su tiempo y hoy no es el día de las preocupaciones laborales sino del reposo para recargarte energéticamente durante esta noche.

Dinero y fortuna

Aplica tu intuición y experiencia tauranas en un negocio que parece prometedor, pero que no está muy claro. Si te proponen mucho dinero enseguida y no ves las cosas claras, papeles legales y gente confiable mejor actúa con cautela para no perder lo tuyo, recuerda que hoy hay una oposición de tu regente Venus con el planeta Urano, retrógrado en tu signo, un aspecto de 180 grados que puede causar algunas demoras o contratiempos..

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la atracción súbita que estás experimentando hacia una persona recientemente conocida.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Tauro: impacientarte, algo que no tiene que ver con la naturaleza de tu plácido signo.

¿Qué debo evitar?: los estados de ansiedad, responder bruscamente a una provocación.

Frase del día: mantener la compostura y serenidad en los momentos más difíciles puede salvar muchas vidas.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Piscis, Cáncer y tu opuesto Escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento.

La relación más tensa: podría ocurrir con alguien de Aries y Acuario.

Tu compatibilidad actual: es buena con todos los signos en general aunque mejor con los de agua y tierra, y en especial con Escorpión.

Si estás soltero o soltera: planea actividades sociales durante estos días que se avecinan previos al inicio de tu signo opuesto el día cúspide y encontrarás muchas ocasiones para disfrutar de agradables compañías.