Tauro – Martes 5 de marzo de 2019 lo que parecía difícil se empieza a resolver

El tránsito planetario actual puede traer consigo un trabajo, carrera o profesión nueva lo cual será muy provechoso para ti, taurano. El plano sentimental está en un tono muy intenso como si te estuvieras preparando para algo muy bueno en tu vida amorosa al acercarse el tránsito de Urano por tu signo. Sin embargo, recuerda que al iniciarse el tránsito retrógrado de Mercurio debes ser prudente a la hora de emitir tus opiniones para no comprometerte diciendo algo que no te conviene.

Este es un día para analizarlo adecuadamente porque estarás frente a un ciclo de grandes transformaciones que debes aprovechar al máximo para no cometer errores prevenibles que con más atención de tu parte no tienen por qué suceder.

Amor

En cuestiones del amor no seas tan impaciente, Tauro, además esa cualidad no va con la naturaleza de tu signo telúrico y es probable esa actitud esté asociada con el movimiento retrógrado de Mercurio. No todo lo que te sucede se supone deba ocurrir a la velocidad del relámpago y si una relación no cristaliza cuando deseas esto no quiere decir nada negativo ni tampoco habrás de perder esperanzas por ello.