Tauro – Martes 4 de febrero de 2020: te sentirás muy entusiasmado desde horas tempranas

La energía directa de tu regente, Venus, en el elemento agua inunda tu horóscopo taurano con un toque intuitivo y sensible. Este es un tiempo de admiración, de sorpresas y de revelaciones de todo tipo. Aprovecha las condiciones que se están presentando y no vaciles si deseas experimentar algo diferente en tu vida amorosa.



Amor

Te envuelve una onda de vitalidad y lo que deseas hacer lo puedes lograr. Tu mente está activa y despierta, lista para conquistar, decir lo adecuado y tomar iniciativas. Si estás confuso y no sabes exactamente qué hacer frente a una nueva situación emocional no esperes por las decisiones de otras personas y actúa tú mismo, aunque siempre con mucho tacto para no cometer indiscreciones.