Tauro - Martes 4 de agosto: valentía, habrá influencia lunar para que defiendas tus pensamientos

Si has elegido un compañero para adherirte a tus planes, no dudes que lo que menos harán hoy, es desviarte de ellos, tu personalidad te dejará ver las respuestas cuando dejes que la ira salga de tu ser, agradece la oportunidad que tienes hoy, entrega tus emociones de manera incondicional sin rencores ni respuestas tajantes.

SALUD Hay varios aspectos a considerar en este día, principalmente comenzarás a experimentar mayor concentración que antes, el día te proporcionará una oportunidad para que el día se llene de cambios sin necesidad de sentirte en pérdidas, tus fuerzas toman sentido pues los desafíos que en días anteriores te recuerdan algunas cosas que no has podido trabajar.

La Luna en pocas palabras te ayudará a ser más benevolente contigo, dejarás de preguntarte por qué las emociones negativas no te dejan observar las cosas con claridad, momento correcto para rectificar tus motivaciones y alejar experiencias dolorosas en tu cuerpo a través del descanso y la relajación.

DINERO Triunfo, es una de las palabras primordiales que te guiarán hoy, no condenes lo sucedido con anterioridad con tu dinero, siente un respeto profundo para dejar de juzgarte por malas decisiones, hoy serás beneficiado al momento de revisar que esos pasos que te atemorizaron, hoy son motivo de tu alegría.

En apariencia existen varias personas en tu entorno que quisieran sobajarte y hacerte sentir que lo que haces para crecer económicamente, no es lo indicado, recuerda que si tu forjas tu destino a través del crecimiento de tu dinero, te centrarás en los objetivos que sin mirar atrás te ayudarán a cumplir tus deseos.

TRABAJO

Probablemente has sentido que tienes dificultades para concentrarte como es debido, no encuentras la guía que te llene de satisfacción total, no obstante el día se presta para encontrar las debilidades de tu entorno y mejorar tu futuro.