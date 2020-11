Tauro - Martes 3 de noviembre del 2020: el dinero no lo es todo, dale más valor a lo que habrías restado atención

Los días irán transcurriendo de manera continua hasta que te des cuenta del valor de lo que haces y no solo tomar una rutina. Es Géminis el que asemeja la buena vibración en tu andar, posiblemente las decisiones sean parte del día, pero no por ello evitarías que las preocupaciones te sobrepasen.

Despide la energía de Mercurio retrógrado y abre las nuevas puertas de un nuevo día. No hay mejor momento que hoy para que tengas la comprensión sobre lo que viene para ti y eso dependería de la medida en la que has asumido tus responsabilidades. Si bien tu pensamiento es variable, no hay como el hogar para saber que es donde llegarías siempre, hay quienes te quieren y te estiman y podrías darles el tiempo requerido en vez de cosas banales.