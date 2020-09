Tauro - Martes 29 de septiembre del 2020: logras terminar una relación llena de apegos

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 96%.

Signo de influencia: Piscis.

Carta del Tarot: el mago de cabeza.

Sin importar si es de pareja, amistosa o familiar, lograr concluir con una relación de pareja tormentosa que solo te traía tropiezos. Tuviste demasiadas oportunidades antes, pero solo se acomodaron los tiempos correctamente para poder emprender un nuevo camino lleno de libertad.

Pronóstico del día: enfócate en ser una persona extraordinaria siempre, para ello la carta regente, hará que tus pensamientos logren establecerse a tu favor. Has tenido que enfrentar a algunos cuantos que no te favorecen en lo absoluto, por ello tienes que concentrarte en depurar lo necesario para encontrar el equilibrio nuevamente.

AMOR

Te has sincerado con una persona que mostró su afecto hacia ti y no puedes corresponderle, pues no sientes lo mismo. Es una de las sensaciones más fuertes, sobre todo por tu nobleza, llegaste a pensar en dar un sí, solo por no hacer sentir mal al otro. Con valor hablas de tus emociones, donde quizá recibas malos comentarios, pero sabrás que no quedó en ti y te alejas de esa persona pues su dolor no le permite ver más allá.

SALUD

Con astucia has superado adversidades físicas que no volverán a ser problema, recuerda que te sientes en desventaja física, cuando has tenido un cansancio extremo. En realidad tuviste jornadas laborales extenuantes que han hecho que tu cuerpo lo resienta. Recurre a tomar té de canela con un toque de naranja, así la relajación llega a ti, haciendo que puedas recuperar la energía de tu cuerpo.

DINERO

Hoy es un buen día para recibir dinero, a pesar de que no sabes cómo, hay una sensación de felicidad que te hace sentir que saldrás económicamente del bache en el que te encuentras. Para tu gran fortuna, hubo una serie de personas que te ayudaron en el pasado y que se hacen presentes nuevamente para brindarte la mano por segunda ocasión.

TRABAJO

Has tenido que mantenerte al margen para no hacer comentarios que no te corresponden, te cuesta mucho trabajo no emitir tu opinión, pero una vez que logras dominarte, entiendes que no siempre debes actuar como piensas. A pesar de ello tu palabra siempre se ha tomado en cuenta y cuando menos te lo esperas, es reconocida como sabiduría. Ahora recurre a tu astucia, para no meterte en problemas laborales.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY MARTES

Si te encuentras en pareja : no sabrás en que momento, las cosas han cambiado entre tu pareja y tú, pero para tu fortuna pueden volver a mejorar.

Si estás soltero : estás a punto de conocer a una persona muy compatible contigo, deberás ser calmado para obtener buenos resultados pues si te desbordas, todo podría detenerse.

Nivel de energía sexual : moderado.

29 de septiembre - Ritual, a base de coco, para atraer la suerte



COMPATIBILIDADES

Amor: Cáncer o signos de agua.

Amistad: Piscis o signos de agua.

Laboral: Libra o signos de aire.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : te sientes mejor lejos de un Sagitario.