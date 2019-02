Tauro – Martes 26 de febrero de 2019: las precipitaciones van contra tu naturaleza

Mantén distancia con los enredadores, Tauro. No dejes que una persona entrometida se interponga en tu familia y tu vida amorosa, y sobre todo, cuidado con chismes y rumores, estás demasiado susceptible y sugestionable debido al tránsito de Venus por el signo capricorniano, que es de tu propio elemento, tierra.

Son varias las posibilidades que existen dentro de tu realidad económica y laboral, taurano, pero lo principal es que no las desestimes. Poco a poco recuperarás un terreno que dabas por perdido y entonces las cosas serán mejores que antes.

Amor Te envuelve una onda de vitalidad y lo que deseas hacer lo puedes lograr. Tu mente está activa y despierta, lista para conquistar, decir lo adecuado y tomar iniciativas. Si estás confuso y no sabes exactamente qué hacer frente a una nueva situación emocional no esperes por las decisiones de otras personas y actúa tú mismo.

Salud Los problemas médicos asociados con la columna vertebral se superan con un buen calzado así como una cama adecuada. Si estás padeciendo de dolores en la espalda no recurras inmediatamente a las pastillas, intenta otros tratamientos.

Trabajo El aura positiva y de mucha confianza en ti mismo que hoy te rodea causará un impacto fuerte, y muy satisfactorio, en tus empleadores potenciales. Es un día exitoso para salir de casa, buscar empleo si no tienes o pedir un aumento laboral. Tu actitud afirmativa hará el resto.

Dinero y fortuna

Conseguirás que una persona informal y negligente te pague un dinero atrasado. Aunque no sea todo lo esperado analiza si vale la pena continuar los litigios legales pues podrías gastar más en abogados y perder lo que has gana do hoy.