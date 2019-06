Tauro – Martes 25 de junio de 2019: un día de singulares tonos románticos

¿Cómo puede un astrólogo pronosticar lo que puede suceder en tu signo? Veamos: lo primero ver dónde está tu regente Venus y que aspectos está haciendo hoy martes. Lo encontramos a 180 grados de Júpiter –oposición-, y a 90 de Neptuno –cuadratura. Se trata de dos aspectos algo inestables así que evita discusiones o confrontaciones con los demás, podrías errar. Además, debido al movimiento de Venus por Géminis tiendes a hablar demasiado, y podrías revelar un secreto o cometer una indiscreción. Sé muy prudente hoy. Se observa también en tu horóscopo una solución a un asunto que lleva días pendiente y te ha mantenido preocupado. Las perspectivas son buenas en general, y si actúas con tacto y discreción no tendrás motivos para preocuparte.



Amor

El tránsito de Venus este martes se combina con la acción de la Luna en el signo Aries y de ahí surge una onda energética que te inspira en el plano sentimental para que tomes tú la iniciativa, no esperes por los demás. Si te interesa una persona, no te quedes callado. No temas al rechazo, sé directo y espontáneo, pero sobre todo natural y tú mismo, verás los resultados.