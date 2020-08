Tauro - Martes 25 de agosto del 2020: tendrás que romper tu zona de confort

AMOR No te estás dando la oportunidad de que alguien te ayude principalmente porque siempre te has sentido líder o con las ganas de poder ayudar a los demás, eso impide radicalmente que tú tengas la oportunidad de también sentirte ayudado.

TRABAJO Hablando específicamente de situaciones de trabajo hoy literalmente tendrás que ser líder de un equipo para poder llevarlo a un objetivo, pero se vuelve a insistir la manera en la que tú te desenvuelves o hablas no necesariamente es grato para los demás, cuídalos en la medida de lo posible para que no generes problemas.