Tauro – Martes 24 de septiembre de 2019: entenderás muchas cosas que ignorabas hasta hoy

Acompáñame en la gran aventura de la astrología y mira conmigo las estrellas. Dentro de ellas descubrirás a tu regente, el planeta Venus, en tránsito directo por Libra haciendo una conjunción con Mercurio, o sea, ambos cuerpos celestes muy cerca en la perspectiva zodiacal. También se coloca a 60 grados de Júpiter, el planeta de las oportunidades y todo esto crea un tono de sorpresa dentro de tu mundo sentimental, taurano. Ahora es posible que haya una persona interesada en ti, dándote vueltas, pero aún no te decidas pues debes explorar bien su manera de ser no vaya a ser que te enredes en una relación posesiva que no te deje respirar e impida tu desenvolvimiento y libertad. El modo que te envuelve este martes es armonioso y estás considerando seriamente la posibilidad de fortalecer lo que iniciaste hace poco.