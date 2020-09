Tauro - Martes 22 de septiembre del 2020: tendrás que decir las cosas de frente

Es un día lleno de energías variadas, por momentos te sientes en confianza, con luz y serenidad. Por otro lado te sientes lleno de adversidad y oscuridad visible. Pero es parte de la energía del día que se mantiene vigente, tras el signo regente y los planes que no se te han cumplido. Principalmente sientes que ha sido culpa de una sola persona, el que las cosas se hayan detenido para ti.

Pronóstico del día: la luna cada día más visible, se une con Sagitario para llevarte a los extremos. A veces piensas que todo lo que está sucediendo es una clase de maldición o malos deseos de los demás. Sin embargo con honestidad, solamente han sido procesos confusos que estás atravesando en el día. Saldrás pronto de esa energía.

AMOR

Crees conocerte a ti mismo y aseguras que no existirá quien mueva tus decisiones por mucho que insistan. Pero te enamoras y cambias por completo esa energía, pues la persona que se roba tu corazón, es más influyente de lo que piensas. Elige a la persona que te haga sentir motivado, pues a pesar de que haya influencias de su lado, no siempre podrían ser positivas.

SALUD

Tomaste una abrupta decisión para detener un tratamiento pues considerabas sentirte mejor, con el paso de las horas te das cuenta que no fue buena idea. Todo tiene una razón de ser para que sientas mejoría, si no sigues paso a poso lo que se te indica, no podrás sanar de raíz lo que te trae en molestia.

DINERO

Parece ser que existen algunos inconvenientes con tu dinero, por un lado eres una persona que procura mantener todo administrado, pero por otro has dejado de lado cosas importantes. No te sientas en desventajas cuando te des cuenta que algunos competidores de tu ramo han hecho para quitarte oportunidades. No existen problemáticas a futuro, pero debes ser mucho más cuidadoso la próxima vez o tus bienes materiales pueden sufrir consecuencias.

TRABAJO

Parece ser que existen algunas irregularidades laborales con tus compañeros de trabajo, a pesar de que algunos comiencen a quejarse, al menos a ti no ha llegado esa inconformidad. Intenta ser más precavido para no inmiscuirte en lo que no te corresponde, los cambios que emiten hacia otros, son por causas ajenas a ti. No siempre es bueno unirse a las personas que parecen quejarse más de lo que trabajan.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY MARTES

Si te encuentras en pareja : tendrás que confiar mucho más en tu pareja si quieres conseguir armonía.

Si estás soltero : te conectaste con una persona inesperada y renacen en ti las ganas de tener pareja nuevamente.

Nivel de energía sexual : alto.

COMPATIBILIDADES

Amor: Cáncer o signos de agua.

Amistad: Leo o signos de fuego.

Laboral: Capricornio o signos de tierra.

Nivel de tolerancia : moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : estarás mejor lejos de un Sagitario.