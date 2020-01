Tauro – Martes 21 de enero de 2020: lo que parecía difícil se empieza a resolver

Noticiero astrológico: la Luna está en Sagitario moviéndose hacia Capricornio en la vibración del ocho, la de los bienes materiales y el desarrollo económico. Todos los planetas están directos y tu regente el planeta Venus está en Piscis, Urano sigue en Tauro.

El tránsito planetario actual puede traer consigo un trabajo, carrera o profesión nueva lo cual será muy provechoso para ti, taurano. El plano sentimental está en un tono muy intenso como si te estuvieras preparando para algo muy bueno en tu vida amorosa con el tránsito directo de Urano por tu signo.

Sin embargo, recuerda que hoy martes hay una cuadratura de tu regente con el planeta Marte y debes ser prudente a la hora de emitir tus opiniones para no comprometerte diciendo algo que no te conviene. Este es un día para analizarlo adecuadamente porque estarás frente a un ciclo de grandes transformaciones que debes aprovechar al máximo para no cometer errores prevenibles que con más atención de tu parte no tienen por qué suceder.

Amor

En cuestiones del amor no seas tan impaciente, Tauro, además esa cualidad no va con la naturaleza de tu signo telúrico y es probable esa actitud esté asociada con la cuadratura de Venus. No todo lo que te sucede se supone deba ocurrir a la velocidad del relámpago y si una relación no cristaliza cuando deseas esto no quiere decir nada negativo ni tampoco habrás de perder esperanzas por ello.

Salud

Al ejercer tu fuerza de voluntad lograrás ponerle punto final a cierto hábito negativo de salud que tantos problemas te está causando en tu vida. Si ya sabes cómo te perjudica debes proponerte seriamente terminar el asunto.

Trabajo

Descansa este martes y no te impacientes por lo que has dejado atrás en tu trabajo. Cada cosa requiere su tiempo y hoy no es el día de las preocupaciones laborales sino del reposo para recargarte energéticamente durante esta noche y prepararte para el resto del mes de enero que será muy productivo.





Dinero y fortuna

Aplica tu intuición y experiencia tauranas en un negocio que parece prometedor, pero que no está muy claro. Antes de firmar algún contrato lee bien la letra menuda y cerciórate de todo lo que hay escrito puesto que ahora tiendes a cometer errores si te precipitas, taurano.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la atracción súbita que estás experimentando hacia una persona recientemente conocida y que puede transformar tu horizonte sentimental en este mes de enero.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Tauro: impacientarte, algo que no tiene que ver con la naturaleza de tu signo.

¿Qué debo evitar?: los estados de ansiedad, responder bruscamente a una provocación.

Frase del día: la ignorancia no estriba en no saber algo, sino en no preocuparse por aprenderlo.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Piscis, Cáncer y tu opuesto Escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento.

La relación más tensa: podría ocurrir con alguien de Aries y Acuario.

Tu compatibilidad actual: es buena con todos los signos en general aunque mejor con los de agua y tierra, y en especial con Escorpión.

Si estás soltero o soltera: planea actividades sociales durante estos días pues te ayudarán a conocer a quien vale la pena.

Ritual para levantar el ánimo