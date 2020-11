Tauro - Martes 17 de noviembre del 2020: podrías tener un día lleno de alegría, las cosas vuelven a la normalidad

Tauro, han pasado meses donde las noticias buenas podrían haber sido escasas, no por ello te has sentido en decadencia, posiblemente estarías un tanto desesperado y ansioso, pero no en gravedad. Ahora que el sextil entre Neptuno y Plutón, te estarías sintiendo en buen aspecto. Irías de nuevo a la par de tus expectativas y con ello, un día lleno de alegría por haber conseguido pasar por un proceso complicado.