Tauro – Martes 15 de octubre de 2019: una etapa de reconciliaciones y afectos

Un día importante para tomar decisiones sentimentales, pero no te vayas a dejar guiar por impulsos negativos sino dale lugar a todo el amor que hay en tu corazón. Así podrás lograr resultados favorables en tu relación de pareja. Este último trimestre del año es un ciclo de revelaciones íntimas para ti.

Amor Las cosas no siempre salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado lo sabrás en su oportunidad, pero mientras tanto disfruta lo que tienes ahora y goza la vida.

Salud Mejoran tus dolencias asociadas con la espalda y la columna vertebral, pero no cometas el error de ponerte en manos de masajistas inexpertos o practicantes porque un mal gesto, o una presión en el lugar erróneo pueden causarte daños.

Trabajo Hay interrupciones súbitas las cuales podrían impedir el que terminarás a tiempo un trabajo en este martes si estás muy atareado. De ser así no te atormentes. Da lo mejor de ti y deja pendiente la solución del mismo para cuando regreses nuevamente a tu empleo.

Dinero y fortuna Durante este período astral te llega el dinero de manera gradual. Planifica tu economía de modo tal que no te veas envuelto en situaciones comprometedoras con tus bancos y acreedores. No incurras en nuevas deudas sino más bien trata de irte poniendo al día paulatinamente.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el tránsito de Venus a un signo de fuego que te vuelve muy intenso y apasionado.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Tauro: dejarte llevar por deseos, en lugar de ver las realidades de forma objetiva.

¿Qué debo evitar?: actuar de forma impulsiva.

Frase del día: quien no sabe, y no sabe que no sabe causa mucho daño a los demás puesto que con su ignorancia destruye amistades y relaciones.