Tauro – Martes 12 de noviembre de 2019: el plenilunio en tu signo activa tu mundo interior

En estos momentos prima la emoción, la intensidad y el deseo, y lo mejor que puedes hacer es canalizar esas energías haciendo todo aquello que has estado dejando “para mañana”, eliminando cosas viejas, papeles obsoletos y todo aquello que está acumulándose y creando cargas que luego te impiden pensar con claridad. Hay una onda excitante en tu vida íntima si eres de los tauranos que ha comenzado una relación recientemente pues vas a descubrir facetas que no conocías en la personalidad de alguien que vale la pena explorar.



Dinero y fortuna

Hoy martes impera la vibración del ocho, la del dinero, unida al plenilunio en tu signo lo cual augura una etapa próspera en tu vida. Como sabes, tu signo Tauro atrae el dinero, y muchos se preguntarán ¿por qué en mi caso no es así? No te agobies porque aunque te parezca que no es así ya has entrado en el sendero de la prosperidad y a medida que se acerque el nuevo año en unas semanas lo comprobarás.