Tauro – Martes 12 de marzo de 2019: sabrás hacer lo que mejor te conviene y lo harás

Estos días previos al inicio del nuevo año zodiacal del 20 de marzo todo lo que te sucede tiene un sello diferente y admirable. Debido a la acción de Urano en tu signo en combinación con el tránsito de tu regente, Venus, directo, es posible que haya una persona interesada sentimentalmente en ti, dándote vueltas, pero aún no te decidas pues debes explorar bien su manera de ser no vaya a ser que te enredes en una relación posesiva que no te deje respirar e impida tu desenvolvimiento y libertad.