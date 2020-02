Tauro – Martes 11 de febrero de 2020: tienes “luz verde” para la conquista de ese corazón

Hoy martes hay una oposición de la Luna que no debes soslayar. La interesante combinación que está haciendo tu regente Venus en varios aspectos favorables, tanto a tu vida amorosa como económica, te colocarán en el lugar donde has querido estar desde hace tiempo. En tu plano interno, te encuentras viviendo lo que puede llamarse el ciclo del perdón y el olvido de lo que pudo causarte daño en el pasado, pero que ahora se supera.

Sin embargo, no siempre todo se presenta a la medida de nuestros deseos y hoy martes hay una cuadratura entre Marte y Venus –ambos cuerpos celestes a 90 grados de diferencia-, que puede causarte algunos pequeños inconvenientes. No les concedas mucha importancia porque realmente no la tienen y si te pones a sacar las cosas fuera de proporción convertirías un aguacero de verano en una gran tormenta, en tus manos está obviar ciertas cosas, ceder y hacerte “la vista gorda”, ante ciertas cosas que no sean totalmente de tu agrado.