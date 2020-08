Tauro - Martes 11 de agosto de agosto: una puerta que te llena de amor, como pocas veces sucede

Las emociones te gobiernan de pronto, pero saldrás de los obstáculos sobre todo con las relaciones personales que no comprendes, no señales, esfuérzate por concentrarte en ti sin ser egoísta, así el día se convertirá en tu aliado.

Pronostico del día: el día se vuelve maravilloso en la medida en la que dejas que fluya la energía lunar en ti, podrás concentrarte mejor y abrirás puertas a opciones que antes ni siquiera pasaban por tu mente, todo tendrá un mejor sentido, eso dice la carta de la templanza, no te quejes de todo lo que te rodea, no es la manera para solucionar tu entorno. Para las personas que tienen pareja en este momento, tendrán que tomar un respiro, quizá por un tiempo o por terminar un ciclo, cualquier decisión que tomes, debes ser fuerte y sostenerla, las tormentas también son parte de la naturaleza y aplicado a tu pareja, significa que debes hacer movimientos para sentirte en plenitud. Para las personas que se encuentran sin pareja, dedicarán un tiempo a las amistades, probablemente dentro de esa reconciliación con quienes han estado lejos, vivirás momentos amenos que te harán recordar que no siempre debes mantener tu fuerza por sostener una pareja todo el tiempo.

SALUD Pensarás en ti mismo, liberarás algunas ataduras respecto a tu bienestar, significa que quizá es momento de ser más selectivo, pero intenta equilibrarte antes de tiempo pues los días en movimiento podrían generar sensaciones de pérdida de salud, sobre todo con dolores de brazo, codos, manos, por alguna razón reflejan que has tenido cargas en exceso, acude a un especialista pues estás a tiempo para hacerlo. DINERO Hay influencias externas que pueden estar merodeando tus decisiones financieras, algunas buenas, el restante no tanto, por extraño que parezca es un día donde recibirás noticias de alguien que quiso engañarte, con algún trámite falso o esperanzas sin fundamento, por ello antes de confrontar a quien pudiera ser ese enemigo, asesórate incluso legalmente para que todo vuelva a tomar su curso.

TRABAJO

El esfuerzo será parte de tu recuperación económica y laboral, pareciera que es muy sencillo decirlo, pero en realidad, va más allá de una simple sugerencia, no te pongas a la defensiva cuando no logras un objetivo, es común que quieras estallar, pero no todos son tus enemigos, no lleves tus problemas laborales a tu casa a pesar de ser soltero, pues con alta probabilidad se generará una tormenta sin sentido.