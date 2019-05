Tauro – Jueves 9 de mayo de 2019: se abren nuevas vías de plática amorosa

Una situación inesperada te pondrá en guardia para no perder tiempo con quienes no lo saben valorar.

Trabajo

Sé muy precavido si atiendes equipos peligrosos pues puedes estar algo disperso y causar un accidente sin proponértelo. No hagas nada aventurado si no eres la persona calificada para un trabajo arriesgado aunque no te limites y lánzate a esas aventuras laborales con determinación, pero siempre prepárate bien.